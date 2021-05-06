Прима-балерина і суддя проекту "Танці з зірками" Катерина Кухар розповіла, як виховували видатних балерин

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Instagram Кухар, яка є директором Kyiv State Ballet College, згадала, як готували балерин у минулому.

"Хочу підняти одну з табуйованих тем - булінг в освітній системі. Всі знають, що система балетного "виховання" за часів СРСР "славилася" своєю жорсткою, важкою муштрою з легким рукоприкладством. І жодну балерину не минули 10 потів, стесані ноги в кров і сльози. Без армійської дисципліни, важкої фізичної і розумової праці, неможливо піднятися на найвищу точку балетного Всесвіту", - заявила Кухар.

За її словами, довгий час ці методи не переглядалися, але тепер прийшов цей час. Балерина впевнена, що вчителі здатні знайти більш м'який підхід, а від системного рукоприкладства пора відмовитися.

"Дітей важливо і потрібно мотивувати і надихати на працю, правильно позначивши вектор зростання: з кимось працювати методом батога і пряника, але робити це толерантно, дотримуючись усіх морально-етичних норм!",- підкреслила Кухар.

В коментарях зірку підтримали відгуками.

"Катя, вас не впізнати, красуня", " Абсолютно згодна!", "Катюша, люблю. Ти велика розумничка", "розкішна", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Катерина Кухар засвітилася з відомим танцюристом і це не її чоловік: "Ви - творіння богеми".

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" зізналася, наскільки зіпсувала фігуру після свят: "потрібно точити грані".

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