Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, как воспитывали выдающихся балерин

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Кухар, которая является директором Kyiv State Ballet College, вспомнила, как готовили балерин в прошлом.

«Хочу поднять одну из табуированных тем — буллинг в образовательной системе. Все знают, что система балетного «воспитания» во времена СССР «славилась» своей жесткой, тяжелой муштрой с легким рукоприкладством. И ни одну балерину не миновали 10 потов, стёсанные ноги в кровь и слезы. Без армейской дисциплины, тяжелого физического и умственного труда, невозможно взобраться на самую высокую точку балетной вселенной», - заявила Кухар.

По ее словам, долгое время эти методы не пересматривались, но теперь пришло это время. Балерина уверена, что учителя способны найти более мягкий подход, а от системного рукоприкладства пора отказаться.

«Детей важно и нужно мотивировать и вдохновлять на труд, правильно обозначив вектор роста: с кем-то работать методом кнута и пряника, но делать это толерантно, соблюдая все морально-этические нормы!», - подчеркнула Кухар.

В комментариях звезду поддержали отзывами.

«Катя, вас не узнать, красотка», «Абсолютно согласна!», «Катюша, люблю. Ты большая умничка», «Роскошная», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Екатерина Кухар засветилась с известным танцором и это не ее муж: "Вы - творение богемы".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" призналась, насколько подпортила фигуру после праздников: "Нужно точить грани".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» показала чудеса растяжки, доверившись мужу: «Катюша, ты молодец!».