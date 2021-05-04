Знаменита українська балерина, суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар звернулася до українців після свят

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала відео в розділі сторіс з опитуванням, хто скільки пасок з'їв за великодні свята. Як видно з обстановки за кадром, балерина в цей момент перебувала в салоні автомобіля.

Варто відзначити, що і сама зірка зізналася, що в цілому вона з'їла дві великі пасочки і рясно їх мазала маслом. Це при тому, що фігура у неї ідеальна.

"Так що тепер потрібно йти до верстата і точити грані", - сказала балерина.

І написала на відео, що пора дружно брати себе в руки і готуватися до літа, закликаючи українок триматися в хорошій формі. І для цього треба правильно харчуватися і займатися спортом.

Раніше ми писали, що щаслива Катерина Кухар засвітилася в компанії відомого танцюриста. Балерині, яка обіймає посаду в. о. директора Київського державного професійного хореографічного коледжу, вдалося залучити для роботи в навчальному закладі зірку міжнародного класу Олексія Безсмертного.

Нагадаємо, що заміжня Катерина Кухар засвітилася в обіймах відомого продюсера на "Голосі країни": "мій головний...".

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