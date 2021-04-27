Знаменита українська балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар поділилася гарною новиною, з'явившися в компанії відомого танцюриста

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. Як відомо, Кухар обіймає посаду в.о. директора Київського державного професійного хореографічного коледжу. У новому пості вона розповіла про нового художнього керівника навчального закладу.

"Олексій Безсмертний - раді вітати в команді коледжу на посаді художнього керівника! Олексій є провідним солістом балету Німеччини, Угорщини та України, балетмейстер-постановник, почесний член журі на міжнародних конкурсах, директор і засновник Міжнародного танцювального фестивалю «TANZOLYMP»!",- розповіла Кухар.

Свій пост вона супроводила спільним фото з танцюристом. На ньому вони стоять в залі і Кухар демонстративно витягує вперед одну ногу, при цьому стоячи в туфлях на високій шпильці. Безсмертний підтримує балерину за руку, а також приобнімает за талію.

Шанувальники балерини тут же відреагували на її пост.

"Вау!!! Класно!", "В добру путь!", "Вітаю Олексія! Удачі! Як вам пощастило з художнім керівником!", "В добру путь!!! Успіхів і процвітання коледжу!!", "Лялечка! Захоплююся Вами!", "Ах, Катерина, Олексій звичайно це вау, але ви - творіння богеми", "Катюша, ви схожі на лялечку. Здоров'я вам і вашій родині", - пишуть люди.

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