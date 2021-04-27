Знаменитая украинская балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар поделилась хорошей новостью, засветившись в компании известного танцора

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. Как известно, Кухар занимает должность и.о. директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа. В новом посте она рассказала о новом художественном руководителе учебного заведения.

«Алексей Бессмертный - рады приветствовать в команде колледжа на должности художественного руководителя! Алексей является ведущим солистом балета Германии, Венгрии и Украины, балетмейстер-постановщик, почетный член жюри на международных конкурсах, директор и основатель Международного танцевального фестиваля «TANZOLYMP»!», - рассказала Кухар.

Свой пост она сопроводила совместным фото с танцором. На нем они стоят в зале и Кухар демонстративно вытягивает вперед одну ногу, при этом стоя в туфлях на высокой шпильке. Бессмертный поддерживает балерину за руку, а также приобнимает за талию.

Поклонники балерины тут же отреагировали на ее пост.

«Вау!!! Класс!», «В добрый путь!», «Поздравляю Алексея! Удачи! Как Вам повезло с художественным руководителем!», «В добрый путь!!! Успехов и процветания колледжу!!», «Куколка! Восхищаюсь Вами!», «Ах, Катерина, Алексей конечно это вау, но Вы - творение Богемы», «Катюша, вы похожи на куколку. Здоровья вам и вашей семье», - пишут люди.

Напомним, замужняя Екатерина Кухар засветилась в объятиях известного продюсера на "Голосі країни": "Мой главный...".

Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар в бикини показала фигуру с выгодного ракурса, покорив опасные волны.

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