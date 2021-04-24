Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар порадовала фанатов новыми кадрами фантастического отдыха в райском уголке планеты
Как передает Politeka.net, 39-летняя звезда опубликовала в своем микроблоге в Интастаграм свежее видео, в котором в замедленной съемке показала, как покоряе огромные волны Индийского океана (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).
Как известно, Екатерина вместе с супругом, тоже артистом балета, Александром Стояновым сейчас находятся на Шри-Ланке. После нескольких дней на комфортной вилле парочка решила придать отдыху остроты, перебравшись в заповедник. Теперь они живут в "лачуге", напоминающей перевернутый батискаф или кокон (однако, не лишенной удобств) и наслаждаются дикой природой, в том числе живописным пляжем без единого человека.
На новых кадрах Кухар похвасталась загаром и стройной фигурой в бикини, повернувшись к камере спиной и высоко подняв руки.
Ролик звезда сопроводила песней известного исполнителя Mr. Big "Wild world", поделившись строчкой в подписи: "Но если хочешь уйти, будь осторожна..."
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Пользователи кинулись обсуждать увиденное, засыпав балерину комплиментами:
"Офигенно!!! ❤️ Катя, Богиня!!!"
"Стихия такая💓"
"Оооо) невероятно 😍"
"Вау 😍"
Ранее мы рассказывали, что "одичавшая" Кухар научилась читать знаки животных, сравнив себя с известным персонажем из романа Даниеля Дефо Робинзоном Крузо.
"Они (животные, - ред.) ведут себя достаточно странно, они убегают, начинают кричать... то есть, в принципе, по знакам, которые дают нам животные, можно понять, что опасность где-то рядом, где-то очень близко...", - удивила загадочным откровением Екатерина.
Напомним, Кухар из «Танців з зірками» показала, от чего не может отвлечь мужа даже своими ножками: «Сполна насытился…».
Как сообщала Politeka, Екатерина Кухар, очутившись в джунглях, заговорила о таинственных знаках: "Опасность где-то рядом...".
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» в кожаном костюме решила посмеяться над собой: «Сколько бы нам не было лет…».