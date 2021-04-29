Знаменита українська балерина, суддя шоу «Танці з зірками» Катерина Кухар вразила неймовірним балетним трюком

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала кадр з вистави "Кармен", в якому вона з чоловіком грає головні ролі. Беззмінний партнер Кухар Олександр Стоянов тримав її на витягнутій руці. Балерина ж в цей момент демонструвала чудеса розтяжки, зависнувши в повітрі.

Варто відзначити, що трюк виглядав вражаюче. Було видно, що Катерина цілком і повністю довіряє своєму чоловікові.

"Міжнародний день танців! Бажаю вам відкритих театрів, повних залів і гучних оплесків!",- підписала фото зірка.

У коментарях віддані шанувальники залишили зірковій парі масу приємних слів.

"Божественно!", "Неймовірно!", "Як гарно", "Чарівні. Зі святком", "просто Вау", "диво неймовірне! Ви прекрасні", "Катюша, ти молодець!» ,- пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що щаслива Катерина Кухар засвітилася в компанії відомого танцюриста. Балерині, яка обіймає посаду в. о. директора Київського державного професійного хореографічного коледжу, вдалося залучити для роботи в навчальному закладі зірку міжнародного класу Олексія Безсмертного.

Нагадаємо, що заміжня Катерина Кухар засвітилася в обіймах відомого продюсера на "Голосі країни": "мій головний...".

Як повідомляла Politeka, чоловік Кухар з "Танців з зірками" в одних плавках показав трюк у польоті над басейном:"Без зайвої скромності".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" нарвалася на компліменти, блиснувши витонченими формами в боді: "Просто нереальна!".