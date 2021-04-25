Прима-балерина і суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар здивувала появою з високим красенем
Відомо, що балерина вже багато років перебуває у відносинах з колегою Олександром Стояновим, але офіційно пара одружилася у 2018 році, передає Politeka.net. Зараз пара виховує двох дітей.
В Інстаграмі щасливе подружжя часто діляться кадрами свого проведення часу. А цього разу Катерина Кухар здивувала появою на фото без чоловіка, а в обіймах продюсера Володимира Завадюка.
Обидва зробили селфі біля павільйону, де проходять зйомки популярного проекту "Голос країни". До слова, в неділю повинен вийти в ефір фінальний випуск, і глядачі, нарешті, дізнаються ім'я переможця.
"Приїхала підтримати, найрідніша @ekaterinakukhar_official. Стільки тепла у мене завжди до тебе. Дякую. 🤍", - написав Завадюк.
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У кадрі обидва обіймалися і посміхалися.
"Мій, головний МАГ і чарівник медійного простору ! Моя🚀 🤍", - в коментарях відповіла Кухар.
Зазначимо, Володимир Завадюк працює в медіа вже більше десяти років. Свій шлях починав з інформаційної журналістики на вінницькому телебаченні. Згодом працював кореспондентом у "Вікна новини", поки в Україні не почалася ера розважальних талант-шоу. Це "Голос країни", "Голос діти", "Маленькі гіганти". Працював редактором, сценаристом, шеф-редактором на шоу "Україна має талант" і "Х-фактор".
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