Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила невероятным балетным трюком

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала кадр из спектакля «Кармен», в котором она с мужем играет главные роли. Бессменный партнер Кухар Александр Стоянов держал ее на вытянутой руке. Балерина же в этот момент демонстрировала чудеса растяжки, зависнув в воздухе.

Стоит отметить, что трюк выглядел впечатляюще. Было видно, что Екатерина целиком и полностью доверяет своему мужу.

«Международный день танцев! Желаю вам открытых театров, полных залов и громких аплодисментов!», - подписала фото звезда.

В комментариях преданные поклонники оставили звездной паре массу приятных слов.

«Божественно!», «Невероятно!», «Как красиво», «Волшебные. С праздничком», «Просто Вау», «Чудо невероятное! Вы прекрасны», «Катюша, ты молодец!», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что счастливая Екатерина Кухар засветилась в компании известного танцора. Балерине, которая занимает должность и.о. директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, удалось привлечь для работы в учебном заведении звезду международного класса Алексея Бессмертного.

Напомним, что замужняя Екатерина Кухар засветилась в объятиях известного продюсера на "Голосі країни": "Мой главный...".

Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" в одних плавках показал трюк в полете над бассейном: "Без лишней скромности".

Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".