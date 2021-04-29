Знаменитая украинская балерина, судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар впечатлила невероятным балетным трюком
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка опубликовала кадр из спектакля «Кармен», в котором она с мужем играет главные роли. Бессменный партнер Кухар Александр Стоянов держал ее на вытянутой руке. Балерина же в этот момент демонстрировала чудеса растяжки, зависнув в воздухе.
Стоит отметить, что трюк выглядел впечатляюще. Было видно, что Екатерина целиком и полностью доверяет своему мужу.
«Международный день танцев! Желаю вам открытых театров, полных залов и громких аплодисментов!», - подписала фото звезда.
В комментариях преданные поклонники оставили звездной паре массу приятных слов.
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«Божественно!», «Невероятно!», «Как красиво», «Волшебные. С праздничком», «Просто Вау», «Чудо невероятное! Вы прекрасны», «Катюша, ты молодец!», - пишут пользователи сети.
Ранее мы писали, что счастливая Екатерина Кухар засветилась в компании известного танцора. Балерине, которая занимает должность и.о. директора Киевского государственного профессионального хореографического колледжа, удалось привлечь для работы в учебном заведении звезду международного класса Алексея Бессмертного.
Напомним, что замужняя Екатерина Кухар засветилась в объятиях известного продюсера на "Голосі країни": "Мой главный...".
Как сообщала Politeka, муж Кухар из "Танців з зірками" в одних плавках показал трюк в полете над бассейном: "Без лишней скромности".
Также Politeka писала, что Кухар из «Танців з зірками» нарвалась на комплименты, блеснув изящными формами в боди: "Просто нереальная!".