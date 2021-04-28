Прима-балерина і суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар показала ідеальні вигини

Відома балерина володіє витонченими формами, зачаровуючи своїми рухами під час танцю, передає Politeka.net. Щоб завжди бути у формі, красуня дотримується кількох правил.

Так, прима починає свій день зі склянки теплої води з соком трохи менше половини лимона – обов'язково за 30 хвилин до їжі, тим самим пробуджуючи свій організм. Вранці зірка п'є чашечку кави з кардамоном, а їсть цільнозерновий тост з твердим сиром. Такий сніданок додає енергії.

Також салати, горіхи, грейпфрути і нежирне м'ясо включає основний раціон зірки протягом дня. А результати не приховаєш - в новому пості Instagram Кухар постала в білому боді, який підкреслив її струнку фігуру. Зірка спустила з плечей пальто, виблискуючи ніжками в довгих чобітках. Це тіло просто захоплює.

"Твоя душа так близька... Мене... Нібито в душах весь кайф... Ні....",- написала прима.

За 15 хвилин публікація зібрала понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Оооо ооооу🖤", " Катерина🙌 🔥❤️", "Вау🔥 🔥 🔥 😍", " просто нереальна!!!😍 😍 ", "Дуже красива!", "Жіночно, сек**уально, спокусливо", " вогник🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Катерина Кухар народилася 18 січня 1982 року. Зірка з п'яти років займається балетом.

Зазначимо, що красуня - мати двох дітей, хоча вагітність і пологи ніяк не відбилися на її фігурі.

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