Прима-балерина та суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар показала, як виглядала в дитинстві

День матері в цьому році в багатьох країнах світу відзначається 9 травня. Поділитися своїм фото-спогадом вирішила й 39-річна Кухар. Зірка опублікувала кілька цікавих знімків у себе в Instagram, передає Politeka.net.

На першому фото Катерина, зовсім дівчинка, позувала разом із молодою мамою на пляжі. Жінка працювала музикантом, а в юності - вихователем. Обидві красуні були в купальниках, а майбутня балерина тримала ще й надувного зайця.

Наступний кадр був зроблений вже в теперішній час. Подорослішала артистка, яка домоглася неймовірного успіху, сиділа на дивані поруч із постарілою мамою, розглядаючи сімейний фотоальбом.

"Дорога, моя улюблена матуся!🤗 Вселенські вдячна тобі за твою любов!

За те, що ти все своє життя присвячуєш нам! У цьому твоя суперсила! У самовіддачі, в умінні любити, віддавати, дарувати беззавітно! І я буду завжди вчитися цьому у тебе, захоплюватися і схилятися перед тобою! Люблю... нескінченно!❤ ️", - з теплом звернулася балерина до матері.

Користувачі відзначили в коментарях, що Кухар дуже схожа на родичку - ось, значить, від кого успадкувала свою красу. Однією з перших відреагувала актриса Ольга Сумська: "Катюша, як зворушливо! Зі святом, дорогі! ❤️".

"Які ви😍❤️👏"

"Красива мама🌸 з Днем матері 🙌"

"Ви - копія мама😍"

"Дуже красиві дівчатка. Мама просто 👏"

"Красуні! Катя, у Вас дуже красива мама і ви з нею дуже схожі! Щастя вам!!!"

Раніше Кухар розповідала, що мама в дитинстві рідко її карала, але часто проводила з нею виховні бесіди. Наприклад, коли в підлітковому віці вони разом із подружкою втекли з літнього табору, так як їм не подобалося, як там годують.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" зізналася, наскільки зіпсувала фігуру після свят: "потрібно точити грані".

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" нарвалася на компліменти, блиснувши витонченими формами в боді: "Просто нереальна!".