Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар побывала в гостях на "Женском Квартале"

Артистка получила большую популярность, после чего ей стали приглашать на разные шоу, сообщает Politeka.net. В этот раз балерина появилась на шоу "Женский Квартал". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Балерина предстала в красном костюме с бахромой, сверкая ножками, на сцене с другими звездами программы. По сценарию артистка приехала выручать "балерин".

Кухар раскритиковала звезд "Квартала", которые исполняли роли балерин, но не соответствовали стандартам.

"А вас, простите, не смущает, что ваши балерины, мягко говоря, не в форме? Точнее, в очень мягкой форме?", - задала Екатерина вопрос, обращаясь к Елене Кравец, а в зале прозвучал смех.

"Слышь, детеныш, не дерзи!", - произнесла одна из звезд "Квартала".

"Екатерина Кухар на репетиции балетной труппы провинциального театра 🤦😆", - подписали видео авторы поста.

За 40 минут публикация собрала более 500 просмотров.

"👏👏👏", - прокомментировала одна из пользователей сети.

Отметим, "Женский Квартал" - шоу, которое начало выходить с 2018 года. За время существования программы, в ней побывало множество звезд украинского шоу-бизнеса, которые участвуют в разных сценках.

В частности, вместе гостями шоу были хореограф Влад Яма, певец Макс Барских, исполнительницы Настя Каменских и Надя Дорофеева и много других.

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