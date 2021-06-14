Прима-балерина и судья проекта "Танці з зірками" Екатерина Кухар разоткровенничалась о своих принципах

39-летняя звезда сделала новый пост в Инстаграм, которым всколыхнула публику, передает Politeka.net.

Кухар позировала за городом, на каменной дорожке возле особняка, будучи в плиссированном белом платье с голубой каймой. Яркий макияж, идеальная укладка и аккуратные босоножки на каблучке дополнили роскошный лук.

В подписи балерина раскрыла, в чем ее миссия.

"Я никому никогда не принадлежала…, - призналась она. - С момента начала работы в театре, я застала 8 художественных руководителей и вне зависимости от того, кто был у руля, моё положение в театре не менялось. Мне чужды кланы, я не поддерживала ни одну политическую партию и комфортно себя чувствовала вне обстоятельств... Выбрав себя и обозначив ценности, я определила, что для меня главное — искусство. И моя миссия: строить, созидать и приумножать... Несмотря на мою принадлежность к этому миру, прежде всего, я — женщина, жена, мама, артист, учитель. И в каждой ипостаси нужно оставаться человеком..."

Пользователи с восторгом восприняли заявление Кухар:

"Прекрасные слова❤️"

"Сказала, как отрезала, да будет так❤️❤️❤️🙌🙌🙌"

"Полностью согласна с вами, Катя👏👏🔥🔥❤️❤️ А, фотка класс❤️"

"Очень красивая девушка!!! 🔥"

Ранее мы рассказывали о недавнем празднике в семье Екатерины. Ее супруг Александр Стоянов, тоже артист балета, отметил 34-летие. Артистка показывала в "сториз", какой роскошный букет цветов ему подарили.

"Прихожу домой, а тут моему мужу подарили вот такой букет. Как думаете, волноваться или нет?", - Екатерина попросила совета у публики, намекнув на таинственную поклонницу ее возлюбленного.

Напомним, Екатерина Кухар с мужем показали своих новорожденных "крох", фото: "Каждый год я...".

Как сообщала Politeka, Кухар из "Танців з зірками" показала интересный момент во время выступления с мужем: кадры нежности.

Также Politeka писала, что Кухар из "Танців з зірками" похвасталась своей семьей, заговорив о детях: "Только мы, взрослые, можем...".