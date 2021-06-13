Знаменитая украинская прима-балерина и судья шоу «Танці з зірками» Екатерина Кухар показала, какой подарок сделали ее мужу Александру Стоянову

Как передает Politeka.net, артистка поделилась новым видео на своей странице в Инстаграм в разделе сториз. В нем Кухар рассказала о том, что не знает, как реагировать на подарок, который сделали ее мужу. Балерина показала красивый букет из ассорти белых цветов, который стоял в аккуратной вазе на столе. Знаменитость предложила украинцам проголосовать, стоит ли ей волноваться, или же расслабиться.

"Прихожу домой, а тут моему мужу подарили вот такой букет. Как думаете, волноваться или нет?", - сказала балерина.

Стоит отметить, что 85% пользователей проголосовали за то, что Кухар надо расслабиться, а остальные 15% посоветовали волноваться. Балерина так и не сказала, кто подарил Стоянову букет.

Напомним, Кухар недавно показала фото в обьятиях мужа. На снимке Катя приобняла Александра, а он нежно смотрит на нее. Стильный образ балерина дополнила єффектным макияжем. На ней темное платье, а Стоянов в белой рубашке.

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