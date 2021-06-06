Артистка показала, как они их кормят

Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар показала, чем занимается ее муж

Екатерина Кухар ее муж, коллега Александр Стоянов, вместе уже более 10 лет, сообщает Politeka.net. Пара воспитывает двоих детей, сына Тимура и дочь Анастасию.

А на недавних кадрах звезда показала, что ее муж с другом, коллегой Борисом Яструбом, подобрали "малышей".

На кадрах двое мужчин кормили крошечных птенцов молоком.

"Подобрали новорожденных птенчиков и взялись их спасать", - подписала кадры балерина.

Позже звезда записала еще одно видео, где двое артистов также ухаживали за птенцами.

"Папа Боря и мама Саша", - произнесла Кухар.

"Европейская семья: папа Боря и мама Саша", - смеясь, кто-то произнес за кадром.

А следующие кадры подписаны так: "Каждый год я занимаюсь спасением птиц... Прошлой весной спасали щегла. Наверно, какая-то особенная карма".

Видео не собрали много лайков и комментариев открытом доступе, ведь в сторис нет такой возможности.

Отметим, в одном из интервью Екатерина Кухар и Александр Стоянов рассказали, что их отношения начались с балета "Щелкунчик". По началу оба не могли найти общий язык, много спорили, но Александр после всего угощал коллегу сладостями.

Артист покорял сердце Екатерины в течение года, между ними завязалась крепкая дружба, а затем на переросла в романтические отношения.

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