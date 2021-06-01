Известная прима-балерина и судья шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар рассказала, какой важный праздник 1 июня

Екатерина Кухар - мама двоих детей, которых она воспитывает вместе со своим мужем и коллегой Александром Стояновым, сообщает Politeka.net.

Семейными фото в своем Инстаграм звезда делится часто. Так, на одном из последних таких кадров красотка показала себя, супруга, сына Тимура и дочь Анастасию во время отдыха в теплых краях.

Все были в плавках и купальниках, показывая свой загар.

В посте Екатерина затронула тему праздника Дня защиты детей, который отмечается 1 июня.

"Хочется пожелать, чтобы все-все детки этого мира были счастливы и имели все, что им нужно! И только мы, взрослые, можем на это повлиять! И хочется напомнить, что это не просто очередной праздник, цель введения Дня Защиты Детей в 1950 году — привлечение внимания к потребностям и правам маленьких людей 🤍", - поделилась артистка.

Звезда напомнила, что каждый ребенок должен быть услышанным и чувствовать, что им гордятся.

"Он должен знать, что ему всегда есть куда прийти и к кому обратиться, он должен знать, что у него есть право на выбор и безусловную любовь! А этому можем научить только мы! Дети — это зеркало каждого поколения и мы закладываем в них то, каким будет будущее!✨", - поделилась Кухар.

"Лучезарные ❤️❤️❤️❤️!", " Катюша, как вновь правильно подмечено про важность детей", "Самые лучшие и добрые слова 🙌Спасибо", "👌👌ни отнять, ни прибавить❤️", - написали пользователи сети.

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