Легенда шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась неизвестными ранее фактами о себе

Как сообщает Politeka.net, известная украинская хореограф Алена Шоптенко, которая стала настоящей легендой шоу "Танці з зірками", поделилась в своем Instagram очаровательным фото, а в подписи к нему поделилась неизвестными ранее фактами о себе.

На новом снимке Алена запечатлена в красивой киевской локации, она как будто потягивается в момент съемки. Перед камерой красотка поделилась в синих джинсах и темном топе, поверх которого накинула джинсовую рубашку оверсайз. Ее волосы распущены и чуть растрепаны ветром, а на лице легкий естественный макияжа и милая улыбка.

В подписи к кадру Шоптенко рассказала, что в детстве мечтала стать бизнес-вумен и носить огненно-рыжие волосы. "Некоторым мечтам не суждено сбыться... к счастью! В школе я мечтала стать топ-менеджером иностранной компании. Я даже пошла учиться в экономический университет, но от танцевальной карьеры меня это не спасло. К счастью! Еще, когда я была подростком, я мечтала о короткой стрижке и огненно-рыжих волосах. Мама не разрешала, я возмущалась, но вот теперь ее благодарю. Длинные волосы натурального цвета – я нравлюсь себе такой, сегодня это выглядит даже оригинально. Ну и наконец, в номинации “Не сбылось, и слава Богу” побеждает моя давняя мечта о… Шрамировании. Серьезно, я хотела украсить свою спину этим "украшением"! Итак, я не стала бизнес-леди с короткими рыжими волосами и шрамированием на спине. И ура!", - написала танцовщица.

Напомним, Шоптенко из "Танців з зірками" устроила шалости на детском празднике: "Старалась больше всех".

Также мы писали, что Шоптенко из "Танців з зірками" в прямом эфире сообщила украинцам радостную новость: "Готовим много сюрпризов".