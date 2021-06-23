Чемпионка мира и Украины по танцам Алена Шоптенко рассказала о своем триумфальном возвращении на шоу «Танці з зірками»

В свое время Алена стала победительницей самого первого сезона полюбившегося украинцам танцевального шоу. Тогда она выступала в паре с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого она еще несколько раз выступала в роли партнерши для звездных участников. Как стало известно в преддверии выхода нового сезона, Шоптенко снова вернется на шоу, однако уже в новой роли. Об этом сообщается на странице телеканала «1+1» в Инстаграм, пишет Politeka.net.

«Алена Шоптенко станет главным хореографом «Танцев со звездами» на 1 + 1. А известная хореограф и режиссер-постановщик Елена Коляденко выступит в роли креативного продюсера главного развлекательного шоу. Создатели шоу уверяют, что такого праздника красоты и бального танца зрители еще не видели», - говорится в публикации.

Сама Шоптенко прокомментировала свое возвращение в прямом эфире программы «Твой день». Она пообещала порадовать украинцев интересными сюрпризами в новом сезоне проекта.

«Мне очень приятно работать вместе с Еленой Коляденко в роли режиссера-постановщика - это нереальный опыт, профессиональный рост в том числе. Я могу сказать, что в новом сезоне мы готовим много интересных сюрпризов для зрителей. Например, на паркет выйдет много новых талантливых танцовщиков, которые поразят всю страну», - подчеркнула танцовщица.

Судя по комментариям украинцев, они довольны решением создателей шоу вернуть на проект Алену Шоптенко.

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