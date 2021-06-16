Украинский хореограф Алена Шоптенко, звезда "Танців з зірками", показала себя и рассказала о комплексах
Как пишет Politekka.net, Алена Шоптенко является успешной украинской танцовщицей и прославилась благодаря проекту "Танці з зірками", где танцевала с Олегом Винником. Девушка активно ведет социальные сети, где делиться не только своим творчеством, но и личным.
В этот раз Алена опубликовала фото, на котором она позировала в кроссовках, штанах и пиджаке, а образ дополнила стильной сумочкой. Все было бы хорошо, если бы кадр не был еще и перевернут. Под фото Шоптенко рассказала о своей маленькой проблеме.
"Признаюсь, я вообще не в курсе новых трендов, имен, альбомов и скандалов. Так сложилось исторически: из-за плотного расписания я просто не привыкла следить за новостными лентами
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Я даже начала из-за этого немного комплексовать, мол, совершенно не смогу поддержать разговор на горячую тему, просто не пойму, что вообще случилось
Но потом подумала: не знать, кто все эти люди – это же моя суперсила.
Со мной всегда интересно! В отличие от тех, кто в курсе, я не заставляю себя слушать из-за приличия, а правда с интересом слушаю. И если есть люди, которых можно назвать душой компании, то я – уши компании! Расслабилась и не парюсь
Так что, если вы, как и я, комплексуете, что отстали от событий, то делайте свое незнание своей суперсилой. Слушающих намного меньше, чем говорящих ", - написала Шоптенко.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"О, это про меня", "Согласна с вами на все", "О, класс! И я уши компании. Люблю слушать", "Это очень метко, я всегда задаюсь этим вопросом отставание от горячих тем, теперь имею. Спасиби".
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