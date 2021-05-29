Участница почти всех сезонов шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась милыми снимками

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф и участница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая в свое время была женой известного хореографа Дмитрия Дикусара, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательными кадрами из новой фотосессии под дождем, а в подписи к ним рассказала, как борется с плохим настроением.

На новых фотографиях Алена запечатлена на улице во время дождя, она танцует и порхает, держа в руках зонтик. Перед камерой красотка появилась в коротких джинсах и горчичном топе, поверх которого накинула стильный бежевый плащ. Ее волосы распущены и слегка влажные от дождя, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к публикации Шоптенко рассказала о своих способах и ритуалах борьбы с грустью и плохим настроением. Когда пасмурно не только за окном, но и внутри себя, меня спасают маленькие ритуалы – простые способы поднять настроение, когда совсем нет сил. У каждого они свои, так что давайте делиться. Вот вам моя оптимистичная суперпятерка! Пять безотказных источников радости, когда мой эмоциональный ресурс на нуле", - написала хореограф и поделилась музыкой, фильмами, вкусностями, которые поднимают ей настроение.

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