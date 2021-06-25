Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, участница "Танців з зірками", показала, как провела детский праздник
Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является успешной украинской танцовщицей. Красотка победила еще в самом первом сезоне "Танців з зірками", выступая с Владимиром Зеленским. После этого красотка еще несколько раз была партнершей для звездных участников. В новом сезоне Шоптенко решила вернутся в проект, но уже в качестве главного хореографа. Не забывает Алена и о социальных сетях, где делится интересным контентом.
На новом фото в Инстаграм Алена показалась в футболке и штанах. Как можно увидеть, красотка играла с мыльными пузырями, высунув язык, а в этот забавный момент ее сфотографировали.
"Очень смешно
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Мамы меня точно поймут.
Вчера получила фотографии с дня рождения сына, и вот это фото теперь мое самое любимое. Мама на детском дне рождения.
Давайте ваши варианты подписи!", - написала Алена.
Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:
"Главное не возраст, а состояние души)))", "я старалась больше всех", "Попробую ка и я на вкус эти пузыри, дети очень хвалили))", "Это супер. Мама умничка для веселья и радости детей можно так".
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