Известная украинская танцовщица и хореограф Алена Шоптенко, участница "Танців з зірками", показала, как провела детский праздник

Как пишет Politeka.net, Алена Шоптенко является успешной украинской танцовщицей. Красотка победила еще в самом первом сезоне "Танців з зірками", выступая с Владимиром Зеленским. После этого красотка еще несколько раз была партнершей для звездных участников. В новом сезоне Шоптенко решила вернутся в проект, но уже в качестве главного хореографа. Не забывает Алена и о социальных сетях, где делится интересным контентом.

На новом фото в Инстаграм Алена показалась в футболке и штанах. Как можно увидеть, красотка играла с мыльными пузырями, высунув язык, а в этот забавный момент ее сфотографировали.

"Очень смешно

Мамы меня точно поймут. ⁣

Вчера получила фотографии с дня рождения сына, и вот это фото теперь мое самое любимое. Мама на детском дне рождения.⁣⁣

Давайте ваши варианты подписи!", - написала Алена.

Фанаты поставили более 2 тысяч лайков и написали комментарии:

"Главное не возраст, а состояние души)))", "я старалась больше всех", "Попробую ка и я на вкус эти пузыри, дети очень хвалили))", "Это супер. Мама умничка для веселья и радости детей можно так".

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