Участница почти всех сезонов шоу "Танці з зірками" Алена Шоптенко поделилась милым фото в соцсети

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская хореограф и участница проекта "Танці з зірками" Алена Шоптенко, которая в свое время была женой известного хореографа Дмитрия Дикусара, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звездная красотка поделилась очаровательным фото, а в подписи к нему рассказала, с чего начинает свой день.

На новом снимке похудевшая Алена запечатлена на прогулке на улицах утреннего Киева, куда вышла в стильном наряде. На ней узкие синие джинсы и бежевая футболка, поверх которой она накинула темную короткую курточку. Свой образ красотка дополнила белоснежными кроссами и небольшой сумочкой через плечо. Ее волосы распущены и аккуратно уложены, а на лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к фотографии Шоптенко написала: "Начала свой день в ритме вальса. Но, как обычно, одним вальсом не обойдется". Пользователи тут же принялись обсуждать новую фотографию танцовщицы, засыпая ее комплиментами в комментариях к публикации. "Ох, красотка", "Похудела", "Удивительная", "Какая красивая", "Очаровательная", "Обожаю тебя", "Ты прекрасна", "Такая стильная", - пишут в комментариях к фото Алены.

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Как сообщала Politeka, Алена Шоптенко решилась показать себя без макияжа, поделившись открытием: "Не работает...".

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