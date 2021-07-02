Супруга Влада Ямы Лилиана показал яркое фото со съемок шоу "Хто зверху"
Как сообщает Politeka.net, жена известного украинского хореографа Влада Ямы Лилиана часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз красотка поделилась необычным кадром со съемок шоу "Хто зверху", в котором приняла участие вместе с мужем.
На новом снимке парочка запечатлена в студии программы, Лилиана присела на ступеньку и с улыбкой на лице смотрит на стоящего рядом мужа. Как видно, на съемки красотка пришла в вызывающем серебристом мини-платье, которое подчеркнуло стройную фигуру и длинные ноги в стильных босоножках на высоких шпильках. Ее волосы аккуратно уложены, а на лице легкий макияж.
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В подписи к фотографии Лилиана написала: "Поборолась вчера с мужем в шоу «Кто сверху?» на @novy_channel. Была в команде таких красавиц. Как думаете кто победил? Девушки или парни". Поклонники в комментариях к фото начали осыпать девушку комплиментами и лестными словами: "Прекрасная пара", "Похожа на Волочкову", "Невероятная звездочка", "Красотка".
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