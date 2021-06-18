Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал, чем его маленький сын Леон существенно отличается от отца

Как пишет Politeka.net, хореограф поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он не сдержал восхищением своим подрастающим наследником. Как известно, Яма и его жена Лилия воспитывают пятилетнего мальчика, которого они по-домашнему зовут Лео. В последнее время счастливые родители стали все чаще делиться в соцсетях снимками с сыном.

Так, Яма опубликовал фото, на котором Леон позирует в стильном белом костюме в черную полоску. Мальчик очень уверенно держится перед камерой и смотрит прямо на зрителей дерзким взглядом. Его отец отметил, что сам он никогда не отличался подобной уверенностью.

«Я был застенчивым мальчиком. С девушками в основном общался с помощью взгляда. Казалось, и так все понятно. А вот в кого удался этот красавчик-сердцеед?», - поинтересовался танцор.

Поклонники Ямы тут же принялись комментировать.

«Классный женишок», «Красивый, как мама, стреляет глазами, как папа!», «А по-моему в папку», «Красавец невероятный. Ох повезет кому-то из девочек в шоу-бизе», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Яму пригласили на проект «Хто зверху», съемки которого только стартовали.

Хореограф показал фото, сделанное в студии проекта. И если нижняя часть наряда Влада с шортами является постером, то верхняя, которая очень похожа на пижаму, вполне настоящая.

Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" в пижаме "завалился" к Никитюк.

Также Politeka писала, что жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась подрастающим сыном в эффектном костюме: "Уже все девушки влюблены".

А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из «Танців з зірками» с женой устроили переполох посреди Карпат: «Телочки в восторге…».