Знаменитый украинский танцор и судья шоу «Танці з зірками» Влад Яма рассказал, чем его маленький сын Леон существенно отличается от отца
Как пишет Politeka.net, хореограф поделился новым постом на своей странице в Инстаграм. В нем он не сдержал восхищением своим подрастающим наследником. Как известно, Яма и его жена Лилия воспитывают пятилетнего мальчика, которого они по-домашнему зовут Лео. В последнее время счастливые родители стали все чаще делиться в соцсетях снимками с сыном.
Так, Яма опубликовал фото, на котором Леон позирует в стильном белом костюме в черную полоску. Мальчик очень уверенно держится перед камерой и смотрит прямо на зрителей дерзким взглядом. Его отец отметил, что сам он никогда не отличался подобной уверенностью.
«Я был застенчивым мальчиком. С девушками в основном общался с помощью взгляда. Казалось, и так все понятно. А вот в кого удался этот красавчик-сердцеед?», - поинтересовался танцор.
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Поклонники Ямы тут же принялись комментировать.
«Классный женишок», «Красивый, как мама, стреляет глазами, как папа!», «А по-моему в папку», «Красавец невероятный. Ох повезет кому-то из девочек в шоу-бизе», - пишут люди.
Ранее мы писали, что Яму пригласили на проект «Хто зверху», съемки которого только стартовали.
Хореограф показал фото, сделанное в студии проекта. И если нижняя часть наряда Влада с шортами является постером, то верхняя, которая очень похожа на пижаму, вполне настоящая.
Напомним, что Влад Яма из "Танців з зірками" в пижаме "завалился" к Никитюк.
Также Politeka писала, что жена Ямы из "Танців з зірками" похвасталась подрастающим сыном в эффектном костюме: "Уже все девушки влюблены".
А еще Politeka сообщала, что Влад Яма из «Танців з зірками» с женой устроили переполох посреди Карпат: «Телочки в восторге…».