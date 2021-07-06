Популярный отечественный хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", показал, как проводит время у воды

Как пишет Politeka.net, Влад Яма является популярным украинским хореографом и участвует во множестве телевизионных проектов. Также красавчик развивает социальные сети, в которых подогревает интерес к своему творчеству.

В этот раз Влад опубликовал фото, на котором показал, как проводит время с сыном. Яма был без одежды, натянув только очки, а в бассейне показался сын Леон.

"Как же я обожаю моменты, когда этот мальчик улыбается! ..", - написал Влад.

Фанаты поставили почти 2 тысячи лайков и написали комментарии:

"Какие вы классные", "Счастье вам и вашей семье. Вы чудесные", "Супер, когда дети счастливы, мы тоже", "Очень красивые мальчики. пусть всегда так искренне улыбается", "Наслаждайтесь этим временем, дети так быстро растут... старшему уже 17, поступил в университет за границу, и скоро уезжает".

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