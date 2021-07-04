Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", попал с женой Лилией в стихию

Как пишет Politeka.net, Влад и Лилия с 2015 года официально в отношениях. У пары есть маленький сын Леон, лико которого они не так давно показали. Семья любит проводить часто время вместе и этот раз не стал исключением, ведь пара поехала в гости на машине.

Лилия в Инстаграм опубликовала кадры, на которых можно заметить, как семейство едет в авто, пока идет сильный дождь и град.

Влад был более сговорчив в своем сторис, поделившись впечатлениями: "Мы собирались встретиться полтора года. Вот мы едем и град, добрый вечер. Твою мать".

"Привет, Июль. Мы ждали этой встречи полтора года", - написал под публикацией хореограф и тэгнул популярного блогера Анатолия Анатолича и его жену Юлю.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, ведь в сторис Инстаграм нет подобных функций.

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