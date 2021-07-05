Украинский хореограф Влад Яма, судья "Танців з зірками", посмотрел в глаза своему страху

Как пишет Politeka.net, хореограф снял на видео лежащую в постели кошку и рассказал о своей фобии.

«Я очень боюсь. Боюсь, но снимаю. Страшно интересно. На самом деле она добрая, но выглядит, как убийца. Убийца бальников. Прическа, как у меня, нормасик», - сказал он.

За кадром слышен голос супруги танцора Лилианы, наверное она решила поддержать мужа.

Отметим, ранее Влад Яма рассказывал, что боится кошек с детства, когда из них напала на него и сильно поцарапала. Более того, подобное повторилось несколько раз.

Неприятности с котами продолжились у него и позже. Когда Яма только переехал в Киев и снял комнату, внезапно оказалось, что у хозяйки есть кошка. Она пыталась пробраться в комнату постояльца, а потом поцарапал свою же хозяйку. После такого Влад, не раздумывая, съехал.

Напомним, Влад Яма из "Танців з зірками" с женой попали под удар стихии прямо на трассе, кадры: "Твою мать..."

Как сообщала Politeka, раздетый Влад Яма с "Танців з зірками" показал, как и с кем развлекается на площадке.

Также Politeka писала, что жена Влада Ямы из "Танців з зірками" пришла на съемки в вызывающем мини и на шпильках: "Похожа на Волочкову"