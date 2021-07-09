Известная телеведущая Лилия Ребрик порадовала поклонников яркими кадрами в стильных образах

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская телеведущая и актриса Лилия Ребрик часто радует фанатов яркими фото в своем микроблоге в Instagram. Так в этот раз красотка посвятила новый пост Международному дню моды, выложив несколько снимков в стильных нарядах.

Так, на нескольких фото Лилия позирует в элегантном белоснежном костюме с белым топом на тонких бретельках. Этот наряд красиво подчеркнул изящные формы телезвезды. На еще нескольких фото Ребрик появилась в более соблазнительном образе – на ней узкое черное боди с прозрачными темными колготками и бордовым пиджаком.

В подписи к фото звезда рассказала о том, как и где выбирает одежду, а фанаты кинулись активно обсуждать ее снимки, засыпая комплиментами в комментариях. "Вау, моя богиня!", "Самая красивая", "Красавица", "Такая светлая, солнечная и душевная! Вы самая красивая и талантливая", "Очень красивые фото".

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