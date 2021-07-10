Известная телеведущая Лилия Ребрик порадовала яркими кадрами в купальнике

Как передает Politeka.net, 40-летняя Ребрик находится в прекрасной физической форме. Несмотря на то, что телеведущая мама двух прекрасных дочек, ее фигурке могут позавидовать многие молодые девушки. Секрет артистки в очень насыщенном графике, а также активных занятиях спортом, включая танцы. Как известно, муж Ребрик – известный хореограф Андрей Дикий, с которым она познакомилась во время участия в проекте «Танцы со звездами». До сегодня парочка танцует вместе в свободное от работы время. Иногда в сети Ребрик делится роликами с танцами.

В этот раз телеведущая показала, как проводит выходной день. Она позировала у себя во дворе в черном купальнике с соблазнительной сеточкой в районе декольте. Также Лилия сфотографировалась возле бассейна, засветив достоинства своей фигурки.

«Ой, сегодня же суббота», - подписала фото звезда.

Напомним, что телеведущая Лилия Ребрик в купальнике приковала взгляды к своим прелестям: «Горячая штучка».

Как сообщала Politeka, Лилия Ребрик с выразительным декольте решила преподать украинкам урок стиля: "Вау, моя богиня".

Также Politeka писала, что травмированная Лилия Ребрик отдохнула на яхте с Владом Ямой: "Полный газ!".