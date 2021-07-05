Відома українська телеведуча Лілія Ребрик вразила видом на відпочинку
Як пише Politeka.net, 40-річна зірка поділилася знімком, на якому позувала в спокусливому білому купальнику. Ребрик намагається тримати себе у формі. Незважаючи на насичений робочий графік, вона часто приділяє час танцям з коханим чоловіком. Займається зірка і іншими активностями.
На свіжому фото Лілія продемонструвала видатні форми, від яких неможливо було відірвати погляд. Зірка була мокрою, оскільки тільки вилізла з басейну. Вона підставила тіло під промені сонечка і весело посміхалася.
"Бувають понеділки як неділя", - підписала фото зірка.
Син Наташі Корольової й Тарзана зганьбився з хітом Макса Барських: "Ще один клоун"
Обірвалося життя українського медика, подробиці трагедії: "Серед білого дня..."
Пішов з життя Володимир Меньшов: медики боролися до останнього, деталі
Молода дружина Віктора Павлика після народження дитини раптово вирішила поїхати: "Я ледве витримую..."
Комаров постраждав на зйомках "Світ навиворіт", на обличчі не залишилося живого місця: "Бідний"
У коментарях Ребрик залишили масу приємних слів і відгуків.
"Неможливо відірвати погляд", "Вид заворожує", "яка гарненька", "яка ви красуня", "Ви просто неперевершена", "Обожнюю такі понеділки)) гарного відпочинку!", "Уххх ти яка гаряча штучка", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Лілія Ребрик розчулила кадрами з білявою крихіткою на руках: "Як ми раніше жили без...".
Як повідомляла Politeka, Лілія Ребрик з чоловіком влаштували гульню у власному басейні: "Ох, скільки...".
Також Politeka писала, що Лілія Ребрик розкрила рецепт освіжаючого напою: "вранці можна насолоджуватися...".