Відома українська телеведуча Лілія Ребрик вразила видом на відпочинку

Як пише Politeka.net, 40-річна зірка поділилася знімком, на якому позувала в спокусливому білому купальнику. Ребрик намагається тримати себе у формі. Незважаючи на насичений робочий графік, вона часто приділяє час танцям з коханим чоловіком. Займається зірка і іншими активностями.

На свіжому фото Лілія продемонструвала видатні форми, від яких неможливо було відірвати погляд. Зірка була мокрою, оскільки тільки вилізла з басейну. Вона підставила тіло під промені сонечка і весело посміхалася.

"Бувають понеділки як неділя", - підписала фото зірка.

У коментарях Ребрик залишили масу приємних слів і відгуків.

"Неможливо відірвати погляд", "Вид заворожує", "яка гарненька", "яка ви красуня", "Ви просто неперевершена", "Обожнюю такі понеділки)) гарного відпочинку!", "Уххх ти яка гаряча штучка", - пишуть користувачі Мережі.

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