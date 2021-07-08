Влад Яма з дружиною показав, як розважається з Лілією Ребрик і її чоловіком Андрієм Диким
Як пише Politeka.net, Лілія Ребрик є популярною українською телеведучою і актрисою театру і кіно. Красуня минулого тижня отримала травму, про що розповіла у себе в Instagram. Лілія зазначила, що через пошкодження зв'язок їй належить ходити два тижні в бандажі.
Але краасотку це не зупинило від прогулянки з чоловіком і сімейством Влада Ями, який поділився кадрами в своєму Instagram. З хлопцями також відпочивав телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина Юлія. На відео можна побачити велику компанію, яка сиділа на яхті. На другому сторісі вже знімали дітей Ребрик і ями і Анатоліча.
"Повний газ", - звернувся Влад до Анатоліча на початку подорожі.
"Прекрасний день", - підписав кадри Влад.
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На сторінці Анатоліча можна побачити ще фото на яхті. На кадрі Влад сидів поруч з другом, разом насолоджуючись суші.
"Зустрілися удвох з Владом Ямою. Про результати переговорів розповімо пізніше", - написав Анатоліч.
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