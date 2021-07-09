Відома телеведуча Лілія Ребрик порадувала шанувальників яскравими кадрами в стильних образах

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська телеведуча і актриса Лілія Ребрик часто радує фанатів яскравими фото у своєму мікроблозі в Instagram. Так цього разу красуня присвятила новий пост Міжнародному дню моди, виклавши кілька знімків в стильних нарядах.

Так, на кількох фото Лілія позує в елегантному білосніжному костюмі з білим топом на тонких бретельках. Цей наряд красиво підкреслив витончені форми телезірки. На ще кількох фото Ребрик з'явилася в більш спокусливому образі - на ній вузьке чорне боді з прозорими темними колготками і бордовим піджаком.

У підписі до фото зірка розповіла про те, як і де вибирає одяг, а фанати кинулися активно обговорювати її знімки, засинаючи компліментами в коментарях. "Вау, моя богиня!", "Найкрасивіша", "Красуня", "Така світла, сонячна і душевна! Ви найкрасивіша і талановита", "Дуже красиві фото".

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