Жена 36-летнего теле - и радиоведущего Владимира Остапчука Кристина опубликовала красивую фотографию из Каппадокии
Как пишет Politeka.net, красавица поделилась невероятным фото с интересного ракурса. Девушка в белом платье с длинным шлейфом сидит на качелях будто над морем.
"Когда одна душа пришла к другой душе", - подписала фотографию девушка.
К публикации Кристина Горняк (девичья фамилия) добавила строки из песни Софии Ротару "И полетим...".
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"И полетим на белых крыльях туда, где осень на заре.
В своих лучах под звездной пылью
Сожгла весь мир в одном костре!
И полетим, роняя тени куда-то вдаль, за облака!", - подписано фото.
"Моя душа к твоей прильнет и станет легче нам вместе до весны пол жизни переждать❤️", - продолжает строчки из песни Владимир Остапчук в комментариях к фото.
Фанаты пары оценили нежную фотографию Кристины.
"Красота", " Вау!", "Очень красиво", "Фото фантастическое", "очень красивая фотография... супер", " Боже!!! Как красиво", "Кайф", - пишут пользователи сети.
Ранее Politeka писала, что Остапчука подловили на лжи после нового видео: "Ой! А ничего, что...".
Напомним, что жена Остапчука оставила мужа и поразила новыми кадрами: "Видя всю эту красоту...".
А еще Politeka сообщала, что Остапчук на съемках Поют все" пригрелся "между Могилевской и Меладзе:" Давно не болтали".