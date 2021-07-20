Жена 36-летнего теле - и радиоведущего Владимира Остапчука Кристина опубликовала красивую фотографию из Каппадокии

Как пишет Politeka.net, красавица поделилась невероятным фото с интересного ракурса. Девушка в белом платье с длинным шлейфом сидит на качелях будто над морем.

"Когда одна душа пришла к другой душе", - подписала фотографию девушка.

К публикации Кристина Горняк (девичья фамилия) добавила строки из песни Софии Ротару "И полетим...".

"И полетим на белых крыльях туда, где осень на заре.

В своих лучах под звездной пылью

Сожгла весь мир в одном костре!

И полетим, роняя тени куда-то вдаль, за облака!", - подписано фото.

"Моя душа к твоей прильнет и станет легче нам вместе до весны пол жизни переждать❤️", - продолжает строчки из песни Владимир Остапчук в комментариях к фото.

Фанаты пары оценили нежную фотографию Кристины.

"Красота", " Вау!", "Очень красиво", "Фото фантастическое", "очень красивая фотография... супер", " Боже!!! Как красиво", "Кайф", - пишут пользователи сети.

Ранее Politeka писала, что Остапчука подловили на лжи после нового видео: "Ой! А ничего, что...".

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