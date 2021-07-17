Відомий український телеведучий Володимир Остапчук показав себе разом з іншими зірками

Як пише Politeka.net, Остапчук є популярним українським телеведучий. Зараз красень, як безліч інших вітчизняних зірок, працює над проектом "Співають всі", у якого в цьому році прем'єра. У себе в Instagram Володимир вирішив поговорити з фанатами.

"Давно не базікали", - запропонував ставити запитання українцям Володимир Остапчук.

"Покажіть останнє фото на телефоні", - попросив один з фанатів / фанаток.

Володимир опублікував спільний знімок з Наталією Могилевською та Валерієм Меладзе. Вся трійця брала участь у зйомках" Співають всі " - проекті, який український телеканал купив у BBC. Крім України адаптацію британського проекту зробили 17 країн.



Телеведучим в даному шоу є Володимир Отсапчук. Проект повинен з'явиться на телеектранах вже цієї осені.

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