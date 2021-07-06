Певица Наталья Могилевская возглавила жюри масштабного вокального шоу "Співають всі", в сети появился видеоанонс

Как сообщает Politeka.net, скоро на украинском телевидении стартует новое вокальное шоу "Співають всі". На странице канала в соцсети Instagram, появился яркий видеоанонс, из которого стало известно, что ведущим шоу будет Владимир Остапчук, а певица Наталья Могилевская возглавила коллектив из ста судей проекта.

В проморолике с Остапчуком Могилевскую можно увидеть в эпатажном образе, она выглядит свежо и молодо. Оно и не удивительно, ведь накануне артистка упорно худела, причем, поспорив с фитнес-тренером Анитой Луценко. Артистке удалось за короткий срок скинуть 4 килограмма веса.

"Жарко не на шутку! Приветствуйте лидера сотни – Наталью Могилевскую и ведущего шоу – Владимира Остапчука. Готовы удивлять и зажигать! Кого из звезд хотели бы видеть среди судей нашего шоу?", - говорится в подпсии к анонсу. А пользователи тут же начали обсуждать видео, отвечая на вопрос.

Напомним, Худеющая Могилевская в необычном наряде устроила дефиле на съемочной площадке: «Я готова!».

Как сообщала Politeka, Похудевшая Могилевская поразила кадрами закулисья на съемках нового шоу: «Смотрите, какой масштаб».

Также Politeka писала, что Могилевская показала, в каком виде возвращается в Киев после программы похудения: фото.