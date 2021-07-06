Украинская певица Наталья Могилевская поделилась эксклюзивными кадрами со съемок нового шоу
Как пишет Politeka.net, 45-летняя Могилевская стала главной судьей в новом проекте телеканала «Украина» «Співають всі». Артистка будет одной из 100 звезд, которые будут искать новые таланты в Украине.
У себя в Инстаграм Могилевская опубликовала видео со съемок. Она зашла на съемочную площадку в эффектном платье и пиджаке, который был расшит камнями. Артистка прошлась среди красных кнопок и заявила, что готова начинать.
«Я готова!», - коротко подписала видео звезда.
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В комментариях красотке оставили массу приятных слов.
«Очень красивая», «Королева», «Моя императрица», «Супер красивая», «Тебе так идет это платье», - пишут пользователи сети.
Отметим, что перед съемками Могилевская сильно похудела. Артистка даже спорила со звездным тренером Анитой Луценко, чтобы успеть к концу июня сбросить лишний вес.
Напомним, что Могилевская раскрыла секрет своего похудения, впечатлив видом в коротком платье: "Балерина уже".
Как сообщала Politeka, Могилевская показала, в каком виде возвращается в столицу после потери веса: кадры.
Также Politeka писала, что Могилевская сбросила вес и не собирается останавливаться, тренировки кипят: "Посмотрите, какой у меня...".