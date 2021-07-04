Співачка Наталія Могилевська показала продовження своєї програми по схудненню
Як передає Politeka.net, нові кадри артистка опублікували на своїй сторінці в Instagram.
Більше місяць тому співачка зізналася, що під час карантину поправилася на 10 кілограм.
Артистка навіть приєдналася до челенджу - у разі програшу артистка пообіцяла постригтися на лисо.
Всього за місяць їй вдалося досягти бажаного результату.
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В останній день зважування вранці ваги показали 72,9 кг, але вже пізно ввечері зірка побачила заповітні 72,6 кг.Могилевській потрібно було терміново скинути всього 300 гр, і до вечора їй це вдалося.
Тепер Наталя продовжує правильно харчуватися і тренуватися. Артистка вирушила на Прикарпаття, де відпочиває в розкішному готелі, де не пропускає занять.
"Скандинавська ходьба - класна штука вечорами, оскільки на 40% навантажується все тіло. Класне місце, класна система, дієта, територія, повітря. Подивіться, який у мене за спиною Захід... Це неможливо", - поділилася артистка.
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