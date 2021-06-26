Известная украинская певица Наталья Могилевская проиграла спор и показала, какие последствия ее ожидали

Звезда заключила пари, что сбросит четыре килограмма до 26 июня, передает Politeka.net. За проигрыш артистка обещала побриться налысо.

Сегодня стало известно, что Могилевская не смогла достичь цели, а это значит, что нужно выполнить условия пари. В новом видео артистка позировала присев возле телеведущих Леси Никитюк и Сергея Притулы. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

На кадрах оба стригли певицу, при этом Леся громко пела, спросив: "Что, Могилевская, не похудела?".

"Блин, короче, не надо!", - умоляюще прокричала певица, когда ее начали стричь.

За два часа публикация собрала более 60 тысяч просмотров и много комментариев:

"Накладной тресс, но задумка сюжета зачетная", "А мне кажется это шутка😂😂😂", "Очень хорошо придумано постановка !!! 👌 Наташа не могла не похудеть, не тот характер ... 😝 королева и все 👸", "Да ну, девчули, конечно, Наталья не обрежет волосы", "Это парик?", "Никитюк бы язык обрезать!!", "Налысо тоже постановка фотошоп😂", "Судя по видео это реально ее волосы, у Притулы аж рука задрожала, а Лесе что, не с ее головы волосы))))", "Неправда".

Напомним, Могилевская проиграла пари и сдержала свое слово, фото лысой звезды: "Что мне делать, мамочка?"

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