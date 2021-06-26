Певице Наталье Могилевской не удалось похудеть за месяц

Как известно, 45-летняя артистка заключила пари с фитнес-тренером из "Зважених и щасливих" Анитой Луценко и ресторатором Даниэлем Салемом. Ей нужно скинуть 4 кг до 26 июня - иначе прощай роскошная шевелюра. Анита пообещала в случае неудачи прыгнуть с парашютом, а Даниэль, который страдает клаустрофобией, - закрыться на час в гробу.

И вот, когда настал день Х, Могилевская встала на весы, неприятно удивившись результату. Соответствующие кадры певица опубликовала в "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"Тада-да-дам! Страшно..., - приговарилала она, в предвушении финала. - Ай-яй-яй! +300 грамм... Что мне делать, мамочка? 26-е... утро".

Наталья достойно пережила провал и сдержала слово, опубликовав фото, на котором предстала лысой. Конечно, снимок обработан в фотошопе, ведь для артистки ее длинные волосы - слишком ценны.

Ранее Могилевская со слезами на глазах просила своего диетолога Наталью Самойленко о помощи.

"Наташенька, помогите, вы ко мне так всегда хорошо относились... Я так не хочу бриться налысо. Это конец моей карьере, это конец всему!", - со слезами на глазах взывала певица.

Напомним, похудение Могилевской пошло не по плану, певица срочно обратилась к украинцам: "И что мне теперь делать?".

Как сообщала Politeka, Могилевская неожиданно окружила себя детьми и удивила развлечениями: "Боже, как...".

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