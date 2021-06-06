Певица Наталья Могилевская показала, как идет процесс ее похудения

Как передает Politeka.net, кадрами артистка поделилась на своей страничке в Instagram.

Не так давно певица призналась, что во время карантина поправилась на 10 килограмм.

В соцсетях Могилевская призвала к помощи самых звездных "похудаторов" Аниту Луценко и Наталью Самойленко и во время интервью на телевидении даже пообещала похудеть перед всей страной.

Артистка активно начала заниматься собой и уже начала делится результатами, но на очередном мероприятии она нарушила

"Я на потрясающем вечере, собрались все послы, представители других государств. Атмосфера невероятная, все едят и пьют... А я нарушила график и съела кусочек сыра. Вот такой маленький. И что мне теперь делать? Ничего не будет?", - поинтересовалась певица в своих сторис.

Также Наталья сделала голосование, в котором 81% ее поклонников не увидели в таком нарушении режима ничего страшного.

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