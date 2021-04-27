Популярная украинская певица Наталья Могилевская откровенно рассказала о борьбе с лишним весом и поделилась своим меню

В новом посте на своей странице в Инстаграм звезда призналась, что в борьбе за идеальную фигуру она успела перепробовать множество диет. Об этом пишет Politeka.net.

Могилевская рассказала, что лично ей помогло интервальное голодание.

«Я перепробовала множество диет и очень полюбила интервальное голодание…Основная фишка в том, что прием пищи строго чередуется с периодами голодания по определенным интервалам времени… Мой вариант - это полный отказ от пищи на 16 часов и 8 часов, когда есть можно», - написала знаменитость.

Она также решила раскрыть свое меню. Так, Могилевская подчеркнула, что она вегетарианка.

«Мяско осталось давно в прошлом. Моя основная еда: каши, овощи, фрукты, орехи, семена, травы», - рассказала звезда.

По ее словам, на завтрак она ест семена чиа с ягодами и гречаным молоком, на обед – овощное рагу и салат с горчично-медовым соусом, либо вегетарианский борщ с карпатскими грибами и безрожжевой гренкой с семенами, маслом гхи и черной солью. Ужинает певица салатом с бобовыми и орехами.

Свой пост Могилевская сопроводила снимком, на котором она с явно лишним весом позирует в розовом танцевальном платье. Впрочем, судя по всему, этот кадр был отфотошоплен и певица на самом деле так не выглядела.

Поклонники звезды тут же отреагировали на ее пост.

«Фото жесть», «Да, тут одним голодание не ограничиться, обязательно нужно следить за своим меню, тогда всё получится!», «Как колбаса», «Фотка прикольненькая», - пишут люди.

Напомним, Могилевская раскрыла, кем ей на самом деле приходится мужчина, с которым ее засекли папарацци: "Он...".

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