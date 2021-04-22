Популярная певица Наташа Могилевская рассказала о своем самом большом страхе и его преодолении

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которой приписывают бурный роман с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда опубликовала в сторис яркие кадры, на которых показала, как боролась со своим страхом.

Оказалось, что звезда ужасно боялась высоты, но один экстремальный случай заставил ее изменить свое отношение. Оказалось, что во время участия в "Танцях з зірками" в 2017 году партнер Наташи по паркету Игорь Кузьменко заставил ее спрыгнуть с моста высотой 26 метров. В сторис артистка показала на видео, как это происходило, а также поделилась своими впечатлениями.

Из ролика видно, что Могилевская сильно боялась и возмущалась, когда Кузьменко притащил ее на высокий мост. Однако, несмотря на сильный страх, все же согласилась надеть экипировку и совершить банджи-джампинг в свободном полете. "Я делаю это ради нашей пары", - заявила Наташа своему партнеру Игорю Кузьменко. "Несмотря на то, что мне было очень страшно и мне казалось, что я умерла, и больше никогда в жизни это не повторю, тем не менее, я гордо могу сказать, что я это сделала", - подписала сторис Могилевская.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть: "Вам нужно отдохнуть…".

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