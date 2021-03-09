Певица Наталья Могилевская затронула за живое проникновенными словами

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором обратилась к украинкам с поздравлениями с 8 Марта (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Могилевская предстала на кадрах в голубом платье с необычными вырезами на плечах. Певица держала в руках пышные букеты цветов. Наталья пожелала своим поклонницам много ласки, изобилия и счастья.

"Дорогие мои❤️ Милые, красивые, душевные, ранимые, чувственные, женственные, нежные... Расцветайте, любите, вдохновляйте 😘 Желаю каждой девушке любви к себе. Чтобы дарить бесконечную нежность своим детям и вдохновлять на подвиги любимых мужчин. Тёплой весны, исполнения желаний, пусть даже самых сумасбродных🥰, цветов без повода, ласковых морских волн и НАСТРОЕНИЯ! Ведь от него так многое зависит))", - обратилась Наталья.

Растроганная публика отблагодарила звезду комплиментами и встречными поздравлениями:

"Наташенька спасибо! Прям до слёз"

"Наташ, я аж прослезилась❤️❤️❤️С праздником!!!"

"Ну такая она хорошая 🤗"

"Наташенька ты супер 🔥 и тебя с праздником весны"

"Очень нежно и душевно💛🙏"

Ранее мы рассказывали, Могилевская насмешила выходкой вместе со своим "женихом"-миллионером. Так, артистка выложила кадры в TikTok, на которых танцевала с бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым ей приписывают роман. При этом Наталья пела забавную песенку о том, что она Анджелина Джоли.

Пользователи тут же отреагировали: "Ах! До Анджелины как до Луны"; "Какая там Джоли, ты Натаха".

Напомним, что 45-летняя Могилевская с бюстом напоказ ошеломила своими откровениями: "Ох и круто же брюнеткой!".

Как сообщала Politeka, Могилевская вслед за Мейхер хвастнула участием в «Голосі країни», в сети не оценили: «Зачем вы туда пошли?».

Также Politeka писала, что Могилевская без смущения оголила плечи, покорив романтичным образом: чувственное фото.