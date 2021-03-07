Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая отправилась на гастроли, показала кадры концерта
Как передает Politeka.net, свежие снимки артистка показала, разместив у себя в Инстаграм.
Известно, что с 1 марта Наталья Могилевская отправилась в концертный тур по городам Украины.
На концерте в Кропивницком звезда появилась в эффектном образе. На сцену она вышла в бордовом платье из блестящей ткани и многочисленных воланов, а также украшенном объемной конструкцией на плече.
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Вся сцена и микрофон были усыпаны розами, что очень красиво сочеталось с необычным нарядом певицы.
Во время выступления звезде помогали мужчины-танцоры в шляпах.
«Мужчины и женщины - это самая прекрасная игра, правила которой мы разгадываем всю жизнь...
Хочу поблагодарить @dannydemehin за прекрасный джазовый блок в концерте.
За интеллигентную, очень красивую хореографию. За галантных, прекрасных мужчин на сцене, рядом с которыми я всегда себя чувствую красавицей.
Спасибо, что умеете любить, творить и радуете зрителя вместе со мной❤️», - написала Наталья.
Напомним, что 45-летняя Могилевская с бюстом напоказ ошеломила своими откровениями: "Ох и круто же брюнеткой!".
Как сообщала Politeka, Могилевская вслед за Мейхер хвастнула участием в «Голосі країни», в сети не оценили: «Зачем вы туда пошли?».
Также Politeka писала, что Могилевская без смущения оголила плечи, покорив романтичным образом: чувственное фото.