Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно пожаловалась на свое физическое состояние после концертов

В последние дни артистка провела несколько выступлений, эмоциями от которых она регулярно делилась в своем Инстаграм. Однако, по признанию самой Могилевской, концерты приносят ей не только радость. Об этом звезда рассказала в новых сториз, сообщает Politeka.net.

Могилевская поделилась новым видео, на котором она выглядит сильно уставшей. Звезда рассказала, что выступления ее вымотали.

«Я не знаю, как вы справляетесь с усталостью. Честно говоря, мы все просто на пределе…просто физически…Очень классные концерты! Они нас очень радуют. Но, конечно, количество переездов…и на ногах целый день…напряжение, оркестр, потом два часа на сцене, после этого снова переезд», - поделилась певица своим обычным концертным графиком.

Она добавила, что даже в таких поездках не забывает тренироваться, что тоже отнимает силы.

«Невероятное напряжение, невероятная усталость!», - пожаловалась звезда.

Судя по всему, такой напряженный график действительно пагубно на ней сказывается. В связи с этим она обратилась к своим поклонникам за помощью.

«Нужна ваша помощь. Какими способами вы восстанавливаете силы?», - поинтересовалась знаменитость у подписчиков. Звезда предложила им поделиться советами в личных сообщениях.

Напомним, 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть: «Вам нужно отдохнуть…».

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