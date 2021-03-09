Популярная украинская певица Наталья Могилевская преобразилась ради пикантной съемки
Как сообщает Politeka.net, у себя в Тик Ток артистка опубликовала видео, записанное во время необычной фотосессии. На артистке красовалось длинное платье на бретельках. Несмотря на длину, у него было очень откровенное декольте, которое с трудом сдерживало пышный бюст звезды.
Могилевская, которая не так давно стала блондинкой, решила еще больше преобразиться в белокурую бестию. Она примеряла белый парик, который сделал ее похожей на куклу Барби. Даже трек, под который Могилевская зажигательно танцевала с цветами, был о Барби.
Стоит отметить, что певица с удовольствием позировала на камеру, танцуя и улыбаясь. Яркий макияж отлично гармонировал со светлым нарядом и волосами.
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«Дорогие мои женщины, с праздником», - подписала видео звезда.
В комментариях ей оставили массу приятных слов.
«А будут фото из этой серии съемок?», «Липсинк батл?», «Лучшая», «Ты просто космос», «Наташка зажигает», «Как тебе идет этот образ!», - пишут пользователи сети.
Отметим, что Наталья Могилевская является активным пользователем молодежной сети Тик Ток. Она снимает видео и продвигает свои песни через эту сеть.
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