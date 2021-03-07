Популярна українська співачка Наталія Могилевська, яка вирушила на гастролі, показала кадри концерту
Як передає Politeka.net, свіжі знімки артистка показала, розмістивши у себе в Instagram.
Відомо, що з 1 березня Наталія Могилевська вирушила в концертний тур містами України.
На концерті в Кропивницькому зірка з'явилася в ефектному образі. На сцену вона вийшла в бордовому платті з блискучої тканини і численних воланів, а також прикрашеному об'ємною конструкцією на плечі.
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Вся сцена і мікрофон були усипані трояндами, що дуже красиво поєднувалося з незвичайним вбранням співачки.
Під час виступу зірці допомагали чоловіки-танцюристи в капелюхах.
"Чоловіки і жінки - це найпрекрасніша гра, правила якої ми розгадуємо все життя...
Хочу подякувати @dannydemehin за прекрасний джазовий блок у концерті.
За інтелігентну, дуже красиву хореографію. За галантних, прекрасних чоловіків на сцені, поруч з якими я завжди себе почуваю красунею.
Дякую, що вмієте любити, творити і радуєте глядача разом зі мною❤️", - написала Наталя.
Нагадаємо, що 45-річна Могилевська з бюстом напоказ приголомшила своїми одкровеннями: "Ох і круто ж брюнеткою!".
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