Співачка Наталія Могилевська взяла за живе проникливими словами

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому звернулася до українців з привітаннями з 8 Березня (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Могилевська постала на кадрах в блакитній сукні з незвичайними вирізами на плечах. Співачка тримала в руках пишні букети квітів. Наталя побажала своїм прихильницям багато ласки, достатку та щастя.

"Дорогі мої❤️ милі, красиві, душевні, ранимі, чуттєві, жіночні, ніжні... Розквітайте, любіть, надихайте 😘 бажаю кожній дівчині любові до себе. Щоб дарувати нескінченну ніжність своїм дітям і надихати на подвиги коханих чоловіків. Теплої весни, виконання бажань, нехай навіть самих навіжених🥰, квітів без приводу, ласкавих морських хвиль і настрою! Адже від нього так багато залежить))", - звернулася Наталя.

Розчулена публіка віддячила зірці компліментами й зустрічними привітаннями:

"Наталочка спасибі! Прям до сліз"

"Наташ, я аж розплакалася❤️❤️❤️зі святом!!!"

"Ну така вона хороша 🤗"

"Наташенька ти супер 🔥 і тебе зі святом весни"

"Дуже ніжно і душевно 💛 🙏"

Раніше ми розповідали, Могилевська насмішила витівкою разом зі своїм "нареченим"-мільйонером. Так, артистка виклала кадри в TikTok, на яких танцювала з бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй приписують роман. При цьому Наталія співала забавну пісеньку про те, що вона Анджеліна Джолі.

Користувачі відразу відреагували: "Ах! До Анджеліни як до місяця"; "яка там Джолі, ти Натаха".

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська з бюстом напоказ приголомшила своїми одкровеннями: "Ох і круто ж брюнеткою!".

Як повідомляла Politeka, Могилевська слідом за Мейхер хвалилася участю в "Голосі країни", в мережі не оцінили: "Навіщо ви туди пішли?».

Також Politeka писала, що Могилевська без збентеження оголила плечі, підкоривши романтичним образом: чуттєве фото.