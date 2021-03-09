Співачка Наталія Могилевська взяла за живе проникливими словами
Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому звернулася до українців з привітаннями з 8 Березня (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).
Могилевська постала на кадрах в блакитній сукні з незвичайними вирізами на плечах. Співачка тримала в руках пишні букети квітів. Наталя побажала своїм прихильницям багато ласки, достатку та щастя.
"Дорогі мої❤️ милі, красиві, душевні, ранимі, чуттєві, жіночні, ніжні... Розквітайте, любіть, надихайте 😘 бажаю кожній дівчині любові до себе. Щоб дарувати нескінченну ніжність своїм дітям і надихати на подвиги коханих чоловіків. Теплої весни, виконання бажань, нехай навіть самих навіжених🥰, квітів без приводу, ласкавих морських хвиль і настрою! Адже від нього так багато залежить))", - звернулася Наталя.
Розчулена публіка віддячила зірці компліментами й зустрічними привітаннями:
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"Наталочка спасибі! Прям до сліз"
"Наташ, я аж розплакалася❤️❤️❤️зі святом!!!"
"Ну така вона хороша 🤗"
"Наташенька ти супер 🔥 і тебе зі святом весни"
"Дуже ніжно і душевно 💛 🙏"
Раніше ми розповідали, Могилевська насмішила витівкою разом зі своїм "нареченим"-мільйонером. Так, артистка виклала кадри в TikTok, на яких танцювала з бізнесменом Олегом Рижовим, з яким їй приписують роман. При цьому Наталія співала забавну пісеньку про те, що вона Анджеліна Джолі.
Користувачі відразу відреагували: "Ах! До Анджеліни як до місяця"; "яка там Джолі, ти Натаха".
Нагадаємо, що 45-річна Могилевська з бюстом напоказ приголомшила своїми одкровеннями: "Ох і круто ж брюнеткою!".
Як повідомляла Politeka, Могилевська слідом за Мейхер хвалилася участю в "Голосі країни", в мережі не оцінили: "Навіщо ви туди пішли?».
Також Politeka писала, що Могилевська без збентеження оголила плечі, підкоривши романтичним образом: чуттєве фото.