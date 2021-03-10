Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая покоряет молодежную сеть Тик Ток, посмеялась над своим возрастом
Как сообщает Politeka.net, у себя в социальной сети артистка опубликовала забавное видео. Звезда надела массивные очки, в которых позировала на камеру под музыку. Через мгновение она сняла их и стала загадочно смотреть вниз, где был изображен поющий смайл. Артистка изобразила удивленное выражение лица. Видно было, что она ошеломлена.
«Я одна не могу понять, как эмоджи попадает в песню», - подписала забавное видео Наталья, таким образом подшутив над своим возрастом.
Как известно, Тик Ток – это молодежная сеть, в которой лучше всего ориентируются подростки. Но и взрослая аудитория пытается освоить сеть.
Праздничный Киркоров затискал в объятиях Полякову и Ротару, неожиданно унизив Пугачеву: "Пусть ее Галкин поздравляет"
Беременная жена "холостяка" Добрынина забыла надеть штаны и засветила растущий живот: "Чтобы наслаждаться…"
Кто скрывается в костюме Жабы в шоу "Маска", украинцы сообразили раньше Данилко и Винника: "Трое детей и..."
Тайная жена Винника подчеркнула кругленький животик узким нарядом, светится от счастья: "Самая лучшая!"
Горбунов с Осадчей оторвались на закрытом концерте российской группы, только для избранных: "Спасибо за твой..."
В комментариях певице оставили массу восторженных слов. Не обошлось и без критики. Многие посчитали, что Могилевская переборщила с макияжем.
«Тонны тоналки не спасут от старости», «Ты лучшая», «Как вы прекрасны в любом возрасте. Но, вам нужно отдохнуть», «Зато прикольно», «Вам надо цвет волос поменять, как-то блонд старит», «Ты самая классная, мы тебя все любим», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Могилевская, закрутившая роман с миллионером, перебралась в дом на берегу Днепра, фото: "В самый раз...".
Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская в образе куклы Барби едва не выронила бюст из откровенного платья: «Наташка зажигает».
Также Politeka писала, что Могилевская в платье с вырезами разбередила сердца неожиданным обращением: "Наташ, аж прослезилась".