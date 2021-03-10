Популярная украинская певица Наталья Могилевская, которая покоряет молодежную сеть Тик Ток, посмеялась над своим возрастом

Как сообщает Politeka.net, у себя в социальной сети артистка опубликовала забавное видео. Звезда надела массивные очки, в которых позировала на камеру под музыку. Через мгновение она сняла их и стала загадочно смотреть вниз, где был изображен поющий смайл. Артистка изобразила удивленное выражение лица. Видно было, что она ошеломлена.

«Я одна не могу понять, как эмоджи попадает в песню», - подписала забавное видео Наталья, таким образом подшутив над своим возрастом.

Как известно, Тик Ток – это молодежная сеть, в которой лучше всего ориентируются подростки. Но и взрослая аудитория пытается освоить сеть.

В комментариях певице оставили массу восторженных слов. Не обошлось и без критики. Многие посчитали, что Могилевская переборщила с макияжем.

«Тонны тоналки не спасут от старости», «Ты лучшая», «Как вы прекрасны в любом возрасте. Но, вам нужно отдохнуть», «Зато прикольно», «Вам надо цвет волос поменять, как-то блонд старит», «Ты самая классная, мы тебя все любим», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская, закрутившая роман с миллионером, перебралась в дом на берегу Днепра, фото: "В самый раз...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская в образе куклы Барби едва не выронила бюст из откровенного платья: «Наташка зажигает».

Также Politeka писала, что Могилевская в платье с вырезами разбередила сердца неожиданным обращением: "Наташ, аж прослезилась".