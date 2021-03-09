Популярна українська співачка Наталія Могилевська перевтілилася заради пікантної зйомки

Як повідомляє Politeka.net, у себе в Тік Ток артистка опублікувала відео, записане під час незвичайної фотосесії. На артистці красувалося довге плаття на бретельках. Незважаючи на довжину, у нього було дуже відверте декольте, яке насилу стримувало пишний бюст зірки.

Могилевська, яка не так давно стала блондинкою, вирішила ще більше перевтілитися в біляву бестію. Вона приміряла білу перуку, яка зробила її схожою на ляльку Барбі. Навіть трек, під який Могилевська активно танцювала з квітами, був про Барбі.

Варто відзначити, що співачка із задоволенням позувала на камеру, танцюючи і посміхаючись. Яскравий макіяж відмінно гармоніював зі світлим вбранням і волоссям.

"Дорогі мої жінки, зі святом", - підписала відео зірка.

У коментарях їй залишили масу приємних слів.

«А будуть фото з цієї серії зйомок?", "Ліпсінк батл?", "Краща", "ти просто космос", "Наташка запалює", "як тобі пасує цей образ!",- пишуть користувачі Мережі.

Зазначимо, що Наталія Могилевська є активним користувачем молодіжної мережі Тік Ток. Вона знімає відео та просуває свої пісні через цю мережу.

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